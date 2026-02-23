Chiude Lo stato delle cose il commento di Massimo Giletti | Viva il merito
La Rai chiude Lo stato delle cose, il programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti su Rai3. Nonostante gli ottimi ascolti realizzati fino a oggi, la trasmissione chiude i battenti a causa di un curioso “esaurimento del budget”. “Viva il merito”, è il commento del giornalista a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lo Stato delle cose, stop anticipato dalla Rai al programma di Massimo Giletti: il retroscenaLa decisione di interrompere anticipatamente il programma di Giletti deriva da una valutazione interna della Rai, nonostante gli ottimi ascolti registrati.
Lo stato delle cose chiude per budget, ma Massimo Giletti tratta con la RaiStasera torna Lo stato delle cose: i temi della puntata Stasera tornerà Massimo Giletti ... msn.com
Altro pasticcio Rai: il talk di Giletti chiude per questioni di budgetIl 31 marzo chiude Lo stato delle cose. Budget esaurito. I vertici di viale Mazzini hanno infatti pianificato male la spesa per il talk che, salvo interventi successivi, dovrà fermarsi nel bel mezzo d ... editorialedomani.it
#LoStatoDelleCose di Massimo Giletti, nonostante sia tra i talk show più seguiti della tv, il 31 marzo dovrà fermarsi per una questione di budget. È in corso una trattativa tra l’AD Rossi e Giletti per prolungare il programma almeno fino al 15 aprile. ( @DomaniPr x.com
