Gianni Morandi e il commovente messaggio per il figlio Trecidi Pietro in gara a Sanremo | Resti il nostro bambino Sarà un orgoglio vederti E il giovane cantante risponde | Babbo non farmi piangere

Gianni Morandi ha scritto un messaggio toccante per il figlio Tredici Pietro, che partecipa per la prima volta a Sanremo. La causa è il suo debutto sul palco dell'Ariston, che ha suscitato emozioni profonde nel cantante. Morandi ricorda il passato condiviso e il sogno di vedere il figlio crescere nel mondo della musica. Tredici Pietro si prepara ad affrontare questa sfida, mentre il pubblico aspetta di ascoltare le sue parole.

“Riguardo questa foto e mi sembra ieri. Tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi”: inizia così il messaggio che Gianni Morandi ha scritto per il figlio, Tredici Pietro, che questa sera salirà sul palco dell’Ariston per la prima volta. “ Stasera salirai sul palco di Sanremo. La mamma ed io ti guarderemo emozionati, in silenzio. Per tutti sei Tredici Pietro. Per noi resti il nostro bambino. Comunque andrà, sarà un orgoglio vederti lì, con il tuo coraggio e la tua verità. Ti vogliamo bene. Mamma e Papà”, scrive ancora babbo Gianni. E tanti sono i commenti, primo fra tutti proprio quello di Tredici Pietro: “ Non mi fare piangere babbo! “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

