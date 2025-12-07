Cavese-Benevento Floro Flores | Più giusto il pareggio vinta finalmente una gara sporca
Tempo di lettura: 3 minuti Porta la firma di Simonetti il blitz del Benevento nel derby contro la Cavese (LEGGI QUI), ma con grande onestà intellettuale mister Floro Flores in sala stampa ha indicato nel pareggio il risultato più corretto per quanto visto in campo. Il tecnico in settimana aveva chiesto alla squadra di saper soffrire e vincere all’occorrenza anche una gara sporca, esattamente il copione che si è visto al “Simonetta Lamberti”. Queste le sue parole. AVVERSARI – “Faccio i complimenti alla Cavese perché ci ha messo in difficoltà. E’ una squadra che ha cuore. Venire qui a vincere non so quante squadre possono farlo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
