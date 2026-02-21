Il comandante generale dei carabinieri in visita a Udine

Salvatore Luongo, comandante generale dei carabinieri, ha visitato il Comando provinciale di Udine per verificare lo stato delle operazioni di sicurezza. La sua visita è stata motivata dall’intensificarsi dei controlli nelle zone più sensibili della città. Durante l'incontro, ha incontrato gli ufficiali e ha analizzato i piani di intervento per il prossimo mese. La presenza del comandante ha attirato l’attenzione degli agenti e dei residenti del quartiere.

Salvatore Luongo, comandante generale dei carabinieri, ha fatto visita al Comando provinciale dell'Arma. Accompagnato dal comandante provinciale, il colonnello Giorgio Broccone, ha apposto la propria firma sull’albo d’onore e incontrato il comandante della Legione carabinieri, generale di Brigata Gabriele Vitagliano. Nel suo indirizzo di saluto, il generale Luongo ha rivolto il proprio apprezzamento e ringraziamento a tutto il personale per l’opera svolta ed evidenziato come l’essenza dell’attività dell’Arma sia rappresentata dal servizio e dal rispetto del cittadino, tenendo ben saldi i valori di coesione interna, fiducia reciproca e senso di appartenenza. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Leggi anche: Il comandante regionale dei Carabinieri visita la caserma di Ravenna Leggi anche: Sventò una rapina a Molfetta: il comandante interregionale dei carabinieri fa visita al militare in congedo rimasto ferito Esplosione durante sgombero a Castel d'Azzano, morti tre carabinieri: l'omaggio del... Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Carabinieri in sofferenza: 10.200 unità mancanti compromettono l’efficacia operativa; Inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-2026; Il comandante generale Luongo: Mancano 10 mila carabinieri, condizionata operatività dell'Arma; Generale Jucci, 100 anni: quando l’Istituzione diventa famiglia. Il Comandante Generale Luongo in visita al Comando Provinciale dei Carabinieri di UdineOggi, presso la caserma intitolata al Carabiniere M.A.V.M. Antonio Birri, il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, ha fatto visita al Comando Provinciale Carabin ... msn.com Comandante dei Carabinieri: ‘Mancano 10.200 unità, condizionata l’operatività’StampaL’Arma ha una grave carenza di organico. Mancano oltre diecimila carabinieri: un deficit che condiziona le unità operative di tutte le organizzazioni funzionali. A segnalare l’urgenza è il c ... salernonotizie.it Carabinieri, il Comandante Generale in visita al Comando di Udine Gen. C.A. Luongo, apprezzamento e ringraziamento a tutto il personale Il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, ha visitato oggi il Comando Provincial - facebook.com facebook