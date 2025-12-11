Un dono per il Natale | arriva in città la reliquia di Santa Rita da Cascia
In vista del Santo Natale, la parrocchia di Villachiaviche a Cesena accoglie una preziosa reliquia di Santa Rita da Cascia. Un evento speciale che offre ai fedeli l'opportunità di avvicinarsi alla santa e vivere un momento di spiritualità e devozione durante le festività natalizie.
In preparazione al Santo Natale, nella parrocchia di Villachiaviche di Cesena arriverà la reliquia di Santa Rita da Cascia. È composta da un ricco reliquiario contente un osso della mano della Santa dei casi impossibili. Venerdì 12 dicembre, con il pullmino della parrocchia e con mezzi propri, se. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
