Un dono per il Natale | arriva in città la reliquia di Santa Rita da Cascia

Cesenatoday.it | 11 dic 2025

In vista del Santo Natale, la parrocchia di Villachiaviche a Cesena accoglie una preziosa reliquia di Santa Rita da Cascia. Un evento speciale che offre ai fedeli l'opportunità di avvicinarsi alla santa e vivere un momento di spiritualità e devozione durante le festività natalizie.

Venerdì 12 dicembre, con il pullmino della parrocchia e con mezzi propri

