Diabete gel all’ossigeno riduce le amputazioni

Il cresciuto numero di persone con diabete, causato dall'invecchiamento della popolazione, ha portato a un aumento delle ferite croniche che non si chiudono. Queste ulcere, che spesso rimangono aperte per settimane o mesi, rappresentano un grave problema di salute. Recentemente, l'uso di gel all’ossigeno ha dimostrato di ridurre le amputazioni nei pazienti colpiti. Un nuovo trattamento che sta cambiando le prospettive di guarigione.

L’invecchiamento della popolazione e l’aumento del diabete stanno creando una vera emergenza sanitaria silenziosa: le ferite croniche, che non guariscono per settimane o mesi, colpiscono circa 12 milioni di persone ogni anno nel mondo, di cui 4,5 milioni solo negli Stati Uniti. Circa un paziente su cinque rischia un’amputazione. Per contrastare questo rischio, un gruppo di ricercatori dell’Università della California a Riverside ha sviluppato un gel in grado di generare ossigeno direttamente nella ferita, accelerando la guarigione e riducendo il rischio di complicazioni gravi. Secondo lo studio pubblicato su Nature Communications Materials, la causa principale della mancata riparazione delle ferite croniche è l’ipossia, cioè la carenza di ossigeno nei tessuti. 🔗 Leggi su Billipop.com

