Gb dal 25 febbraio obbligatorio il visto anche per turismo

Dal 25 febbraio 2026, il governo britannico introduce l’obbligo di un visto anche per i turisti italiani in visita nel Regno Unito. La decisione deriva dall’aumento dei controlli alle frontiere e mira a regolare meglio gli ingressi di visitatori temporanei. Chi intende trascorrere fino a sei mesi nel paese dovrà ottenere una Autorizzazione Elettronica di Viaggio prima di partire. La nuova normativa coinvolge tutte le persone che pianificano un soggiorno di breve durata.

Roma, 24 feb. (askanews) – Dal 25 febbraio 2026, gli italiani che intendono recarsi nel Regno Unito per turismo o per soggiorni di breve durata (fino a un massimo di 6 mesi) dovranno essere in possesso di una Autorizzazione Elettronica di Viaggio (#ETA, #ElectronicTravelAuthorisation). L’ETA è associata al proprio passaporto italiano e ha una durata di due anni o fino alla scadenza del passaporto, qualora la validità residua del passaporto sia inferiore a due anni. Si ricorda che la carta di identità, cartacea o elettronica, non consente di entrare nel Regno Unito. Le compagnie aeree verificheranno i documenti prima della partenza, e potranno impedire l’imbarco ai viaggiatori sprovvisti di ETA. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

