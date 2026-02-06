Frascati Mercoledì 25 Febbraio alle ore 17 nella Sala degli Specchi presentazione del progetto di avvio di un ITS Academy Turismo ai Castelli Romani

Mercoledì 25 febbraio alle 17 si terrà nella Sala degli Specchi del Comune di Frascati la presentazione del nuovo progetto per avviare un ITS Academy dedicata al Turismo nei Castelli Romani. L’iniziativa mira a formare giovani professionisti del settore e a valorizzare il territorio, con un evento che coinvolgerà amministratori, operatori e studenti interessati.

