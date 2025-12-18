La Banca d’Inghilterra ha deciso di ridurre i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali, portandoli al 3,75%. Un movimento che evidenzia un cambio di strategia monetaria, con possibili ripercussioni sull’economia britannica e sui mercati finanziari globali. Questa decisione segna un momento di riflessione sulle condizioni economiche e sull’orientamento futuro delle politiche monetarie del Regno Unito.

Roma, 18 dic. (askanews) – La Banca d’Inghilterra ha deciso di rompere gli indugi e di ridurre i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali, con cui ora il riferimento ufficiale sulla sterlina scende al 3,75%. La mossa era stata in parte resa più probabile del recente calmieramento dell’inflazione nel Regno, ma è stata comunque stata controversa e passata con un voto a risicata maggioranza: 5 favorevoli e 4 contrari. Questi ultimi, secondo quanto riporta un comunicato della Bank of England avrebbero preferito mantenere i tassi al 4%. L’istituzione rileva che l’inflazione media nel Regno è scesa al 3,2%, restando comunque al di sopra dell’obiettivo del 2%, ma che ora è atteso che continui il percorso discendente in maniera più rapida. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Fed taglia i tassi di 25 punti base, al 3,75-4%, Powell: "Riduzione a dicembre è tutt'altro che scontata", Trump: "Un incompetente"

Leggi anche: Usa, la Fed taglia i tassi di 25 punti base: range 3,50%-3,75%

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gb, Banca d’Inghilterra taglia tassi di 0,25 punti al 3,75% - (askanews) – La Banca d’Inghilterra ha deciso di rompere gli indugi e di ridurre i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali, con cui ora il riferimento ufficiale sulla sterlina scend ... askanews.it

Gb, Banca d'Inghilterra taglia tassi sterlina di 0,25 punti al 4,50% - La Banca d'Inghilterra ha ridotto come da attese i tassi di interesse di riferimento sulla sterlina di 0,25 punti percentuali, portandoli così al 4,50%. notizie.tiscali.it

Gb, Banca d'Inghilterra taglia tassi sterlina di 0,25 punti al 4,50% - Come da attese, la Banca d'Inghilterra ha ridotto i tassi di interesse di riferimento sulla sterlina di 0,25 punti percentuali, portandoli così al 4,50%. notizie.tiscali.it

Fuochi d’artificio nel cielo di Londra, un colpo audace alla Banca d’Inghilterra e un bottino da far sparire a bordo di un misterioso dirigibile. È il piano del professor Moriarty, ma Sherlock Holmes è già sulle sue tracce. Le leggendarie indagini di Holmes e del d - facebook.com facebook