Dal bikini allo scollo alla Bardot dalla Riviera al prêt-à-porter | così Brigitte Bardot ha cambiato per sempre la moda

Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio dei Sessanta, Brigitte Bardot ha rivoluzionato il mondo della moda, passando da semplici tendenze a un’espressione di stile e personalità. Dal bikini allo scollo “alla Bardot”, la sua influenza ha trasformato il modo di vestire e di interpretare l’attitudine femminile, segnando un passaggio fondamentale da estetica e silhouette a un linguaggio di libertà e autenticità.

C'è stato un momento, tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta, in cui la moda ha smesso di essere soltanto una questione di atelier e silhouette perfette, per diventare un linguaggio del corpo, un gesto, un'attitudine. Quel momento ha un volto preciso: quello di Brigitte Bardot. Non servivano proclami né slogan. Bastava vederla camminare a piedi nudi a Saint-Tropez, con una gonna a fiori e i capelli trattenuti da un nastro nero, per capire che qualcosa era cambiato per sempre. Bardot non ha semplicemente indossato abiti iconici: li ha resi necessari. Ha imposto un nuovo immaginario femminile, libero, sensuale, naturale, che ha attraversato cinema, moda e costume con una forza tale da generare un termine tutto suo: "bardolâtrie".

