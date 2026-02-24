Gas Sales Bluenergy a Padova i biancorossi incerottati chiudono la Regular Season

Gas Sales Bluenergy ha concluso la Regular Season a Padova, a causa di alcune assenze importanti tra i giocatori chiave. La squadra biancorossa ha affrontato l’ultima partita con diversi infortuni, sfidando comunque gli avversari fino all’ultimo punto. La partita si gioca domani sera al Kioene Arena, con i tifosi pronti a sostenere la squadra in un momento cruciale della stagione. La sfida si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Gas Sales Bluenergy chiude la Regular Season del campionato di SuperLega Credem Banca domani al Kioene Arena di Padova (mercoledì 25 febbraio alle ore 20,30 diretta Dazn, Volleyballworld.tv e Sportpiacenza.it), con Sonepar Padova. Undicesima giornata di ritorno che porta dritto ai Play Off Scudetto che inizieranno l’8 marzo. «In vista della sfida, si comunica che Alessandro Bovolenta, uscito dal campo domenica scorsa contro Trento per una distorsione alla caviglia, sarà in panchina e vestirà la maglia del libero. Francesco Comparoni, invece, non prenderà parte alla trasferta a causa di un infortunio, anche lui alla caviglia, i cui tempi di recupero restano ancora da definire. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Gas Sales Bluenergy, a Perugia terz’ultima giornata di regular season: statistiche e curiositàGas Sales Bluenergy ha affrontato una trasferta difficile a Perugia a causa di una serie di infortuni che hanno indebolito la squadra.

Gas Sales Bluenergy Piacenza-Valsa Group Modena 3-1 | La finale ai biancorossiNella sfida di ieri, Gas Sales Bluenergy Piacenza si è imposto su Valsa Group Modena con un punteggio di 3-1.

