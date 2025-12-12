Delitto di Garlasco l’ipotesi della difesa Sempio sul conflitto alla Consulta senza la revisione del processo a Stasi

L'articolo analizza l'ipotesi della difesa di Sempio riguardo al conflitto di competenza alla Consulta, senza la richiesta di revisione del processo a Stasi. Dopo le decisioni di vari tribunali e della Corte europea dei diritti dell'uomo, si evidenzia come manchi ancora un rinvio alla Consulta sul caso del delitto di Garlasco.

Dopo le pronunce di diversi tribunali, in diversi gradi, compresa la Cedu, al caso sul delitto di Garlasco mancava un rinvio alla Consulta. Ed è l’ipotesi che l’avvocato Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, ventila nel caso la procura di Pavia procedesse con una imputazione a carico del solo 37enne. Come è noto c’è già un condannato in via definitiva per l’omicidio di Chiara Poggi ed è Alberto Stasi. Gli inquirenti di Pavia per aprire la nuova inchiesta a carico di Sempio hanno per questo dovuto formulare un capo di imputazione per Sempio in concorso con Alberto Stasi o ignoti. Un guazzabuglio giuridico che potrebbe quindi richiedere un intervento della Corte costituzionale. Ilfattoquotidiano.it

Garlasco e la pistola fumante: il DNA su Chiara Poggi non è di Andrea Sempio (secondo la difesa)

Delitto Garlasco, consulente difesa: “Più di 14 punti di possibile contatto tra Chiara Poggi e il Dna di Sempio” - Nuova giornata di test al laboratorio diagnostico Genomica di Roma per Andrea Sempio, indagato per omicidio nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul ... msn.com

