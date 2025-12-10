Delitto Garlasco verso la svolta | Sempio non poteva essere a Vigevano la mattina dell' omicidio dall' analisi delle celle Perizia su DNA esclude Stasi

Il caso di Garlasco potrebbe presto conoscere una svolta decisiva. Le analisi delle celle telefoniche e la perizia sul DNA escludono la presenza di Stasi nella zona al momento dell'omicidio. Emanuele Canta, in collegamento con Mattino Cinque, ha illustrato i risultati che indicano come Sempio fosse distante da Vigevano, rafforzando le ipotesi sulla dinamica dei fatti.

Emanuele Canta in collegamento con Mattino Cinque: "Abbiamo studiato a fondo le celle, anche grazie ad esperti tecnici, sembra evidente che Andrea non potesse essere a Vigevano, durante la seconda chiamata Sempio si trovava o a casa sua o al massimo a 800 metri di casa sua". Cametti: "Unico DNA emer.

