Delitto Garlasco verso la svolta | Sempio non poteva essere a Vigevano la mattina dell' omicidio dall' analisi delle celle Perizia su DNA esclude Stasi
Il caso di Garlasco potrebbe presto conoscere una svolta decisiva. Le analisi delle celle telefoniche e la perizia sul DNA escludono la presenza di Stasi nella zona al momento dell'omicidio. Emanuele Canta, in collegamento con Mattino Cinque, ha illustrato i risultati che indicano come Sempio fosse distante da Vigevano, rafforzando le ipotesi sulla dinamica dei fatti.
Emanuele Canta in collegamento con Mattino Cinque: "Abbiamo studiato a fondo le celle, anche grazie ad esperti tecnici, sembra evidente che Andrea non potesse essere a Vigevano, durante la seconda chiamata Sempio si trovava o a casa sua o al massimo a 800 metri di casa sua". Cametti: "Unico DNA emer.
Si vedono Sempio e le gemelle Cappa Garlasco le foto fuori dalla casa dei Poggi - Zazoom Social News
Andrea Sempio è svolta nel caso Garlasco | il retroscena dalla Procura - Zazoom Social News
Delitto di Garlasco, la storia mai scritta di Chiara Poggi. La sua ultima settimana, giorno per giorno - Alberto le aveva promesso che avrebbero fatto «i piccioni per un mese». Si legge su oggi.it
Garlasco, le parole “dimenticate” dei vicini che oggi cambiano prospettiva su Chiara, Alberto e Andrea Sempio - A diciotto anni dal delitto di Garlasco, il passato torna a bussare con le voci di chi c’era. Lo riporta panorama.it
A pochi giorni dall’udienza del 18 dicembre sul delitto di Garlasco ci si chiede quali analisi possano dare una svolta alle indagini su Andrea Sempio. A oggi manca leggere ancora la relazione del Ris di Cagliari che lo scorso giugno ha mappato in 3D la scena Vai su Facebook
Cosa e chi si vede nelle foto inedite del giorno del delitto di Garlasco: le immagini acquisite dalla Procura Vai su X
