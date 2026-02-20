Garlasco botta e risposta sullo scontrino tra Panicucci e Cataliotti | Non ci arrampichiamo sugli specchi

Federica Panicucci e Liborio Cataliotti si sono scontrati in diretta televisiva sulla questione dello scontrino di Andrea Sempio, coinvolto nel caso Garlasco. La discussione è nata dopo che Panicucci ha criticato la gestione dell’indagine, mentre Cataliotti ha respinto le accuse, affermando che non si “arrampicano sugli specchi”. La polemica si è accesa quando i due hanno discusso sui dettagli del documento fiscale, con il conduttore che ha difeso la trasparenza delle forze dell’ordine. La puntata si è conclusa con un faccia a faccia teso.

Nuova polemica tra Federica Panicucci e Liborio Cataliotti, avvocato di Andrea Sempio nel caso Garlasco. La conduttrice di Mattino Cinque e il legale si sono resi protagonisti di un acceso botta e risposta in tv sul celebre scontrino del parcheggio di Vigevano risalente al giorno dell'omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007. Il botta e risposta tra Panicucci e Cataliotti sullo scontrino Il "pensiero" di Federica Panicucci in macchina su Sempio e lo scontrino Il commento dell'avvocato De Rensis sullo scontrino di Sempio Il botta e risposta tra Panicucci e Cataliotti sullo scontrino Nella puntata di Mattino Cinque di venerdì 20 febbraio si è tornati a parlare del delitto di Garlasco e degli spostamenti dell'indagato Andrea Sempio nel giorno dell'omicidio di Chiara Poggi, il 13 agosto 2007.