Garante Privacy | Amazon non può schedare i lavoratori conservando informazioni su patologie adesione a scioperi e problemi familiari

Il Garante Privacy ha deciso di bloccare immediatamente Amazon Italia Logistica, perché l'azienda conservava dati sensibili di oltre 1800 dipendenti senza autorizzazione. La causa riguarda la registrazione di patologie, adesioni a scioperi e questioni familiari, senza rispettare le norme sulla privacy. Questa decisione interrompe la raccolta e l’uso di informazioni personali che potrebbero influenzare il benessere dei lavoratori. La questione riguarda la tutela dei diritti di chi lavora nello stabilimento di Passo Corese.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha vietato, in via d'urgenza e con effetto immediato, ad Amazon Italia Logistica il trattamento di dati personali di oltre 1800 lavoratori impiegati nello stabilimento di Passo Corese (RI). Il divieto riguarda informazioni raccolte – in modo sistematico, per tutta la durata del rapporto di lavoro e conservate fino a 10 anni dalla sua cessazione – attraverso una piattaforma collegata con il sistema di rilevazione delle presenze, accessibile a numerosi manager. Le informazioni, annotate sulla piattaforma a seguito di colloqui con i lavoratori subito dopo il loro rientro da un periodo di assenza, fanno riferimento a specifiche patologie sofferte (sindrome di Crohn, ernia del disco, portatore di pacemaker), alla adesione agli scioperi e alla partecipazione alle attività sindacali (anche con riferimento a utilizzi ritenuti impropri delle assenze), nonché a dati personali di tipo familiare e privato (padre malato terminale, sorella con tumore al cervello, separazioni coniugali).

Privacy, il Garante ad Amazon: stop alla schedatura dei lavoratoriIl Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di bloccare immediatamente Amazon Italia Logistica, responsabile della gestione dei dati di oltre 1800 dipendenti nello stabilimento di Passo Corese, a causa di pratiche di schedatura ritenute non conformi alle norme.

Dimissioni dal Garante della Privacy: "Sofferte ma necessarie. Crisi per derive e patologie sistema"Ho presentato le mie dimissioni irrevocabili dal Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, comunicando al Presidente e al Segretario Generale la decisione.

