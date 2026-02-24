Galaxy s24 fe supera il s24 standard nell’aggiornamento di febbraio 2026

Samsung ha rilasciato la patch di febbraio 2026 per la gamma Galaxy, dopo che il Galaxy S24 FE ha superato il modello standard nell’aggiornamento. La causa è la necessità di rafforzare la sicurezza e risolvere vulnerabilità recenti. La nuova versione include correzioni importanti e miglioramenti che rafforzano la protezione dei dati degli utenti. La diffusione riguarda tutti i dispositivi compatibili, con aggiornamenti già disponibili in alcuni mercati.

in risposta alle esigenze di sicurezza, Samsung avvia la diffusione della patch di febbraio 2026 per la gamma Galaxy, correggendo un insieme di vulnerabilità e migliorando la protezione complessiva del sistema. la release specifica comprende 37 vulnerabilità risolte, di cui 25 livello android e 12 patch dedicate a one ui. l'aggiornamento è già stato rilevato sul modello galaxy s24 fe in corea e si prevede un'estensione a ulteriori mercati nei prossimi giorni. galaxy s24 fe riceve l'aggiornamento di febbraio 2026. come da consuetudine, samsung ha avviato la distribuzione inizialmente in corea con la versione firmware s721nkssaczb2.