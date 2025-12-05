One UI 8.5 in azione su Samsung Galaxy S24 Ultra avrà un’app Orologio rinnovata

Ecco come sarà l'esperienza utente di Samsung Galaxy S24 Ultra con One UI 8.5 (che porterà al debutto anche una rinnovata app Orologio). L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - One UI 8.5, in azione su Samsung Galaxy S24 Ultra, avrà un’app Orologio rinnovata

One UI 8.5 svelata: scopriamo l’aggiornamento che prepara i Galaxy S26 e ridisegna batteria e funzioni AI - 5 introduce novità su batteria, condivisione dati, DeX, Galaxy AI e funzioni multi dispositivo, secondo un changelog trapelato. Riporta smartworld.it

Samsung One UI 8.5 introdurrà i preset per la modalità Pro della fotocamera - 5, Samsung introdurrà preset personalizzabili nella modalità Pro della fotocamera, permettendo di salvare e condividere impostazioni come ISO, messa a fuoco ecc... Si legge su multiplayer.it

One UI 8.5: Samsung prolunga la batteria con una nuova funzione IA, ridotti i consumi in standby - 5 riesce a ridurre i consumi energetici in standby e a prolungare la batteria. Da multiplayer.it

One UI 8.5 protegge la vostra privacy anche quando condividete una foto - 5, una funzione che usa l'intelligenza artificiale per rilevare automaticamente dati sensibili nelle immagini di ... Secondo tomshw.it

Samsung sta realizzando One UI 8.5 per ispirandosi al Liquid Glass - La strategia di sviluppo software di Samsung rivela una pianificazione sempre più accelerata, con l'azienda sudcoreana che ha avviato i lavori sulla One UI 8. Secondo tomshw.it

Galaxy S25, ci siamo: l’aggiornamento a One UI 8.5 sta partendo - 5 per Samsung Galaxy S25: rilascio previsto già a dicembre, con diverse novità per Android 16. Scrive msn.com