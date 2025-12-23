Salva dopo un massaggio cardiaco da 1 ora 47 minuti il miracolo di Natale
La storia di Giada, una giovane di 19 anni salvata dopo un massaggio cardiaco di 1 ora e 47 minuti presso l’ospedale Civico di Palermo, è stata definita il “miracolo di Natale”. Un episodio che mette in luce la dedizione e la tempestività del personale medico in situazioni di emergenza, offrendo un esempio di speranza e di resistenza in circostanze estremamente critiche.
La storia di Giada è già stata ribattezzata “miracolo di Natale”, perché ha dello straordinario: protagonista una 19enne, salvata con un massaggio cardiaco durato ben 1 ora e 47 minuti dal personale medico e dagli infermieri dell’ospedale Civico di Palermo. La giovane, infatti, aveva rischiato di morire per una miocardite fulminante, a seguito di una infezione virale influenzale, contratta durante una vacanza in Lapponia. Ora è fuori pericolo. La storia di Giada. Giada, 19 anni, oggi è ancora ricoverata presso il reparto di cardiologia del nosocomio siciliano, ma la prognosi è stata sciolta: ha lasciato la terapia intensiva e non corre pericolo di vita. 🔗 Leggi su Dilei.it
