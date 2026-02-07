Futuro nazionale | Rizzo ' Vannacci richiama destra-sinistra così non si va da nessuna parte'

Vannacci si pronuncia ancora sul futuro del paese, criticando chi cerca di dividere la politica tra destra e sinistra.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Noi vogliamo che torni la politica del popolo, la politica delle sovranità, la politica della rappresentazione. Per fare questo bisogna parlare non più di longitudinalità, cioè la longitudine, la destra e la sinistra. Bisogna parlare del popolo contro l'elite, del basso contro l'alto, e questa è una cosa completamente diversa da quello che dice Vannacci. Vannacci sostanzialmente ha costruito un'ipotesi destra-destra, ma destra-destra richiama sinistra-sinistra e richiama quindi destra e sinistra, fascismo, antifascismo, non si va da nessuna parte così". Lo afferma il coordinatore di Democrazia sovrana e popolare, Marco Rizzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Negli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega.

Pozzolo annuncia che il suo movimento seguirà le orme di Vannacci, ma con un approccio aperto anche alla sinistra.

