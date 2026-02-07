Futuro nazionale | Rizzo ' Vannacci richiama destra-sinistra così non si va da nessuna parte'
Vannacci si pronuncia ancora sul futuro del paese, criticando chi cerca di dividere la politica tra destra e sinistra.
Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "Noi vogliamo che torni la politica del popolo, la politica delle sovranità, la politica della rappresentazione. Per fare questo bisogna parlare non più di longitudinalità, cioè la longitudine, la destra e la sinistra. Bisogna parlare del popolo contro l'elite, del basso contro l'alto, e questa è una cosa completamente diversa da quello che dice Vannacci. Vannacci sostanzialmente ha costruito un'ipotesi destra-destra, ma destra-destra richiama sinistra-sinistra e richiama quindi destra e sinistra, fascismo, antifascismo, non si va da nessuna parte così". Lo afferma il coordinatore di Democrazia sovrana e popolare, Marco Rizzo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
“Futuro Nazionale”, nasce il nuovo partito di Vannacci: la destra si ridisegna dopo l’uscita del Generale dalla Lega
Negli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega.
Futuro Nazionale, Pozzolo segue Vannacci: “Dialogheremo anche con la sinistra”
Pozzolo annuncia che il suo movimento seguirà le orme di Vannacci, ma con un approccio aperto anche alla sinistra.
Argomenti discussi: Caso Vannacci, sondaggio Youtrend: lista Futuro Nazionale al 4%; Per Vannacci contare in Parlamento è una missione complicata; Qual è l'effetto Vannacci? Futuro nazionale ruberebbe più voti a Fratelli d'Italia che alla Lega. Ma ha solo il 14% di fiducia nell'elettorato; I possibili volti di Futuro Nazionale di Vannacci: Borghezio, Cicalone (e pure Soumahoro). Ziello e Sasso lasciano la Lega.
Futuro Nazionale, chi è dentro e chi orbita attorno al nuovo partito di Roberto VannacciCon l’addio alla Lega, Roberto Vannacci lancia Futuro Nazionale e apre un nuovo spazio a destra. tra adesioni già formalizzate, parlamentari in bilico e mondi radicali che sembrano guardare al progett ... fanpage.it
Il debutto di Futuro Nazionale di Vannacci a Modena, raccontato da Antonio Bravetti a #propagandalive facebook
Il debutto di Futuro Nazionale di Vannacci a Modena, raccontato da Antonio Bravetti a #propagandalive @antoniobravetti x.com
