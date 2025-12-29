Ucraina | Borghi Iv ' da Governo rara prova di tartufismo'

Il deputato Iv Borghi ha commentato criticamente l'atteggiamento del Governo e della maggioranza riguardo al decreto sull'Ucraina, definendolo una rara prova di tartufismo. La sua osservazione evidenzia una certa incertezza e ambiguità nelle posizioni politiche adottate, suscitando attenzione sul modo in cui vengono gestite le decisioni in questa delicata fase.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Ci vorrebbe Molière, per descrivere l'atteggiamento del Governo e della maggioranza sul decreto Ucraina". Lo dice Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva. "Una rara prova di tartufismo, dove l'ipocrisia regna sovrana e dove l'immagine che si rende del nostro Paese è quella di rimanere appiccicato a cliché di inaffidabilità, terzismo e ammiccamento. Questo decreto rimarrà una delle prove meno edificanti nella storia della Repubblica". 🔗 Leggi su Iltempo.it

