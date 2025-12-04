E-bike rubata a Milano nel 2023 ritrovata a Como | la Polizia provinciale la restituisce al suo proprietario

Como, 4 dicembre 2025 – È stata riconsegnata al proprietario una bicicletta elettrica rubata a Milano nel 2023 e recuperata nei mesi scorsi dalla Polizia provinciale di Como durante un’operazione di controllo del territorio. Con questo ultimo intervento, salgono a tre le e-bike, tutte del valore di circa 1500 euro, restituite ai proprietari negli ultimi mesi, grazie alla collaborazione e all'incrocio di dati tra la Polizia provinciale di Como e la Polizia locale di Milano. Il riconoscimento dalle foto . La bici era infatti stata sottratta da un’abitazione a Milano, e il proprietario è riuscito a riconoscerla grazie alle fotografie pubblicate sulla pagina Facebook “Bici rubate e ritrovate”, gestita dalla Polizia Locale di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - E-bike rubata a Milano nel 2023 ritrovata a Como: la Polizia provinciale la restituisce al suo proprietario

