Aveva trasformato un parcheggio di Catania nella sua attività di spaccio arrestato un 28enne

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Catania perché gestiva un punto di spaccio nel parcheggio di una zona residenziale. La polizia ha intercettato il suo traffico di droga, scoprendo che consegnava dosi di marijuana ai clienti. Durante l’intervento, sono stati sequestrati diversi quantitativi di sostanza stupefacente e denaro contante. L’arresto segue un’indagine avviata dopo varie segnalazioni di attività sospette nel quartiere. La vicenda ha portato a un intervento immediato delle forze dell’ordine.

© Virgilio.it - Aveva trasformato un parcheggio di Catania nella sua attività di spaccio, arrestato un 28enne

Un arresto con sequestro di droga e denaro, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Catania. Un giovane di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato mentre consegnava dosi di marijuana in un parcheggio cittadino, nell’ambito delle attività di prevenzione al crimine disposte dalla Questura. L’uomo è stato sorpreso dagli agenti del Commissariato di Nesima durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. Operazione della Polizia di Stato: la fonte della notizia Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante una delle numerose azioni di controllo del territorio organizzate dalla Questura di Catania. 🔗 Leggi su Virgilio.it A 62 anni aveva impiantato una fiorente attività di spaccio, arrestato dalla MunicipaleUn uomo di 62 anni, attivo nel settore dello spaccio itinerante a Rimini, è stato arrestato dalla Polizia Municipale nella serata di lunedì. Detenzione ai fini di spaccio: arrestato 28enneNella giornata di sabato 10 gennaio, la Polizia di Salerno ha arrestato un uomo di 28 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Nuovi parcheggi di scambio a Roma, individuate 13 aree: ecco dove sorgeranno; Mercedes-Benz Marco Polo 2026 – Dove c’è parcheggio c’è casa; Omicidi e registro dei debiti: così la mafia cinese ha trasformato il cuore di Torino in una bisca; Trova gli stalli rosa tutti occupati, il figlio nasce: lui viene multato. Napoli, piazza Dante trasformata in un parcheggio permanente H24Piazza Dante, strada appartenente alla II Municipalità, è ormai diventata un parcheggio permanente attivo 24 ore su 24. Auto e camion sostano quotidianamente in pieno divieto di sosta, occupando spazi ... ilmattino.it Stampa i suoi curriculum e li distribuisce nel parcheggio: assuntoUn’azienda inglese, dello Yorkshire ha premiato l’originalità di un candidato che ha trasformato il suo cv in un volantino. Il ragazzo di 24 anni di nome Jonathan Swift (come il famoso scrittore) ha ... 105.net Federico Frusciante è morto a 52 anni: addio al critico che aveva trasformato un videonoleggio in un presidio culturale. - facebook.com facebook