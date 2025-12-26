Tempo di lettura: 2 minuti Un 67enne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della locale Stazione congiuntamente ai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dei reati predatori ai danni di abitazioni ed esercizi commerciali. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si sarebbe introdotto furtivamente all’interno dell’abitazione approfittando dell’assenza della proprietaria, mediante effrazione della porta di ingresso. Una volta dentro avrebbe asportato: nr. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Furto in abitazione nella notte di Natale: arrestato dai Carabinieri

Leggi anche: Furto in abitazione a Capaccio: arrestato un ladro dai carabinieri di Matinella, l'elogio del sindacato NSC

Leggi anche: San Nicola Manfredi: furto in abitazione nella notte e due tentativi sventati dai cittadini

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Chivasso, furto nella notte di Natale, appartamento preso di mira in viale Vittorio Veneto; I ladri non si fermano neanche a Natale, tentati furti durante la vigilia; Ladri in azione nella notte di Natale, rubati ricordi di un familiare defunto; Ladri in casa, distruggono i regali di Natale per i bambini e rovesciano le ceneri dei cani: «Ci hanno portato via tutto».

Furto in casa a Qualiano, ladro ripreso alla Vigilia di Natale - Un ladro ha condotto il furto in una casa in via Di Vittorio a Qualiano proprio la sera della vigilia di Natale. internapoli.it