Furto di cavi in rame sulla Tangenziale Sud e SP80 | interviene la Provincia di Taranto

La provincia di Taranto ha denunciato il furto di cavi in rame sulla Tangenziale Sud e sulla SP80, causato da gruppi di ladri che agiscono di notte. Durante gli episodi, alcuni tratti di illuminazione pubblica sono rimasti senza luce, creando disagi alla circolazione. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili e fermare le attività Il problema si ripete da settimane lungo queste strade principali.

© Tarantinitime.it - Furto di cavi in rame sulla Tangenziale Sud e SP80: interviene la Provincia di Taranto

Tarantini Time Quotidiano La Provincia di Taranto rende nota la formalizzazione di una denuncia-querela contro ignoti, a seguito di una serie di gravi furti di rame che hanno compromesso gli impianti di pubblica illuminazione su alcune delle principali arterie stradali del territorio. Per quanto attiene al mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione lungo la Tangenziale Sud e sulla SP80, l’Amministrazione provinciale ha tempestivamente contattato la ditta PISSTA Group s.r.l., che si occupa dei servizi di monitoraggio e sorveglianza per conto dell’Ente, la quale ha rilevato il furto e provveduto a sporgere formale denuncia. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it Auto rubata e furto di cavi di rame: incidente in incendio durante la rapinaNel cuore della notte, un ladro ha tentato di rubare un’auto nel centro città. Afragola, furto di cavi di rame nel cantiere TAV Napoli-Bari: indagano i carabinieriI carabinieri stanno indagando su un furto di cavi di rame avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nel cantiere dell’Alta Velocità di Afragola, lungo la linea Napoli-Bari. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Furto di rame nell'azienda agricola di Decimoputzu: incastrato dalle telecamere; Business dell’oro rosso: la Polizia sventa l’ennesimo furto di cavi elettrici; Maxi furto di rame in contrada Casinella: rubati 2.400 metri di cavi, danno da 40mila euro; Furto di cavi elettrici provoca emergenza idrica, Sorical disagi a Luzzi, Bisignano e Rose. Taranto, furto di rame sulla provinciale e sulla tangenziale: rubati 1900 metri di cavi, scatta la denunciaLo rende noto l'amministrazione provinciale, che ha presentato formale querela contro ignoti. I furti hanno compromesso gli impianti di pubblica illuminazione su alcune delle principali arterie strada ... lagazzettadelmezzogiorno.it Maxi furto di rame in contrada Casinella: rubati 2.400 metri di cavi, danno da 40mila euroMaxi furto di conduttori in rame dalla linea della bassa tensione di contrada 'Casinella', alla periferia dell’abitato del Comune di Bivona. I predatori dell'oro rosso sono entrati in azione durante ... lasicilia.it Illuminazione e allagamenti: focus su Tangenziale Sud di Taranto - facebook.com facebook 23/02/2026 15:31: STRADA LA RIZZA prima dell'entrata in Tangenziale Sud - Incidente stradale x.com