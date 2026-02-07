Afragola furto di cavi di rame nel cantiere TAV Napoli-Bari | indagano i carabinieri

I carabinieri stanno indagando su un furto di cavi di rame avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nel cantiere dell’Alta Velocità di Afragola, lungo la linea Napoli-Bari. Ignoti sono entrati nel sito in via Arena e hanno portato via il rame, causando possibili ritardi ai lavori. Le forze dell’ordine stanno esaminando le telecamere di sorveglianza e ascoltando testimoni per individuare i responsabili.

Furto di cavi di rame sulla linea ferroviaria. Durante la notte tra giovedì e venerdì, ignoti sono entrati nel cantiere dell’alta velocità situata in via Arena nel territorio di Afragola, cantiere che si torva sulla linea Napoli – Bari. I ladri hanno fatto irruzione sul posto prendendo di mira i vai in rame che erano sul posto. Hanno rubato circa 120 metri di cavi per poi sparire come nulla fosse. Scattato l’allarme, sul posto sono corsi i carabinieri. I banditi erano già andati via quando i militari sono arrivati. Sono state avviate le indagini per riuscire a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e rintracciare i malviventi. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Afragola, furto di cavi di rame nel cantiere TAV Napoli-Bari: indagano i carabinieri Approfondimenti su Afragola Cantiere Arezzo: furto cavi di rame per 250mila euro nel cantiere dell’Alta velocità. Quattro indagati (tre già in carcere) Arezzo, tra il 25 giugno e l’1 luglio 2025, è stato teatro di un furto di cavi in rame nel cantiere dell’Alta velocità, con un danno stimato di 250mila euro. Panno del Casentino, furto alla Manifattura: portati via cavi di rame, danno ingente Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Afragola Cantiere Argomenti discussi: Afragola, furto nel cantiere della linea Tav Napoli-Bari: rubati 120 metri di cavi di rame -; Afragola, rubati 120 metri di cavi in rame nel cantiere dell'Alta Velocità; Pozzuoli, furto notturno in una tabaccheria: malviventi scappano con 20mila euro di Gratta e Vinci; Afragola, alle Salicelle la pizza diventa un atto di resistenza civile -. Afragola, furto nella notte nel cantiere dell’Alta Velocità: rubati 120 metri di cavi in rameAFRAGOLA - Nuovo episodio di criminalità ai danni delle grandi infrastrutture. La scorsa notte i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Afragola, furto nella notte nel cantiere dell’ ... marigliano.net Afragola, i ladri di rame colpiscono ancora: rubati 120 metri di cavi dai binari dell’Alta VelocitàNon si ferma l’ondata di furti di rame che da settimane sta colpendo infrastrutture ferroviarie e cantieri strategici in Campania, con pesanti ripercussioni ... cronachedellacampania.it Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni dalla carica di 10 consiglieri su 16 assegnati al Comune di #Calvizzano, ha sospeso il consiglio comunale e nominato Commissario prefettizio il dr. Giovanni Lucchese, Viceprefetto in quiescenza, i facebook Linea AV/AC Napoli - Bari, ultimato lo scavo della Galleria Tuoro Aant’Antuono x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.