Auto rubata e furto di cavi di rame | incidente in incendio durante la rapina

Nel cuore della notte, un ladro ha tentato di rubare un’auto nel centro città. Ma le cose sono andate storte. Mentre cercava di portarla via, l’auto ha preso fuoco. Le fiamme hanno alimentato un incendio che ha costretto i vigili del fuoco a intervenire. La scena si è trasformata in un miscuglio di fumo, calore e sospetti, lasciando i passanti senza parole.

Nel cuore della notte, mentre l’auto del ladro bruciava in pieno centro città, una rapina andata storta ha lasciato un ricordo improvvisamente caldo di incendio, fiamme e sospetti. Un 43enne di Catania è stato arrestato per furto aggravato dopo che, tentando di rubare cavi di rame dalla cabina elettrica di via Boschetto Plaia, l’auto è andata in fiamme. L’incidente non era previsto, anzi, era l’effetto collaterale di un errore tecnico: il cortocircuito ha causato un incendio rapido, in grado di distruggere completamente il veicolo. La scena, iniziata con un furto che si sarebbe dovuto svolgere in silenzio, ha inveito in una serie di eventi che hanno portato alla conclusione della vicenda con un arresto e un intervento urgente dei vigili del fuoco.🔗 Leggi su Ameve.eu

