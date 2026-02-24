Furto da Coin indagati poliziotti e CC

Un furto avvenuto alla stazione Termini ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 21 agenti di polizia e carabinieri. La causa è il sospetto che abbiano preso parte a un furto aggravato durante il turno di servizio. Le indagini si concentrano sui movimenti di alcuni ufficiali e agenti presenti in quel momento. La vicenda ha sollevato molte domande sulla condotta del personale di sicurezza. La procura ha avviato approfondimenti sulla vicenda.

16.00 Ventuno uomini e donne, tra Polfer e Carabinieri in servizio alla stazione Termini, sono indagati per furto aggravato. Avrebbero rubato nello store di lusso di Coin.44 persone,oltre ad agenti e Cc, coinvolte.Ci sono un dirigente della Polfer,due commissari,un ispettore e 12 esponenti dell'Arma, un brigadiere e un paio di appuntati scelti. L'inchiesta parte dopo un ammanco di 184 mila euro nell'inventario.Al centro della truffa ci sarebbe una talpa, una cassiera,che sceglieva i capi,toglieva l'antitaccheggi e li nascondeva. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Furti da Coin, indagati poliziotti e CC

Rubavano vestiti e profumi dalla Coin di Termini, indagati 21 poliziotti e carabinieri: danno da 300mila euroUna dipendente del negozio Coin di Termini ha favorito il furto di vestiti e profumi, portando a un danno di circa 300mila euro.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Coin, truffa da 300mila euro: 21 tra poliziotti e carabinieri rubavano vestiti e profumi a Termini; Arresto convalidato per il 28enne accusato del furto alla Coin: resta in carcere; Roma. Rubavano vestiti in un negozio della stazione Termini, 21 appartenenti alle forze dell'ordine indagati per furto aggravato.

Abiti e accessori rubati dal negozio Coin della stazione di Roma Termini, indagati 21 tra poliziotti e carabinieriInchiesta della procura di Roma: un ammanco di casa da 184mila euro ha fatto scoprire i furti sistematici compiuti grazie alla complicità di una cassiera ... quotidiano.net

Rubavano vestiti e profumi dalla Coin di Termini, indagati 21 poliziotti e carabinieri: danno da 300mila euroRubavano vestiti e profumi dal negozio Coin di Termini con la complicità di una dipendente. Indagati 21 agenti tra poliziotti e carabinieri per furto aggravato. fanpage.it

La stazione Termini divenuta terreno di caccia per carabinieri e poliziotti alla ricerca di oggetti da rubare. Dove il luogo assurto a magazzino degli interessi dei militari è il Coin di via Giolitti. Sono ventuno i militari e gli agenti indagati per furto aggravato dal pm - facebook.com facebook

Furti alla Coin di Termini, 21 tra poliziotti e carabinieri prendevano vestiti e profumi senza pagare ift.tt/91CAKkb x.com