Furti da Coin indagati poliziotti e CC

Un furto avvenuto alla stazione Termini ha portato a indagare 21 poliziotti e carabinieri in servizio, sospettati di aver partecipato a furti aggravati. Le indagini hanno rivelato che alcuni agenti, durante il turno, sarebbero stati coinvolti in attività illecite legate ai colli di bottino sottratti dai negozi Coin. La scoperta ha suscitato grande attenzione tra le forze dell’ordine e i cittadini. La situazione resta sotto stretta osservazione delle autorità.

16.00 Ventuno uomini e donne, tra Polfer e Carabinieri in servizio alla stazione Termini, sono indagati per furto aggravato. Avrebbero rubato nello store di lusso di Coin.44 persone,oltre ad agenti e Cc, coinvolte.Ci sono un dirigente della Polfer,due commissari,un ispettore e 12 esponenti dell'Arma, un brigadiere e un paio di appuntati scelti. L'inchiesta parte dopo un ammanco di 184 mila euro nell'inventario.Al centro della truffa ci sarebbe una talpa, una cassiera,che sceglieva i capi, toglieva l'antitaccheggio, e li nascondeva. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

