furti e rapine a donne arrestato nel napoletano

Un uomo è stato arrestato nel Napoletano dopo aver commesso due furti con strappo e tre rapine in poco più di due mesi. La sua attività criminale ha causato anche una ferita a una vittima durante uno degli episodi. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo aver raccolto diverse denunce da parte di donne aggredite. L’arresto si inserisce nel tentativo di fermare questa ondata di reati nella zona.

È accusato di due furti con strappo e di tre rapine consumati nell'arco di poco più di due mesi (in una circostanza una persona è rimasta ferita). Per questo motivo il personale del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelate in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura ai danni di un uomo (del quale non sono state fornite le generalità). Le accuse sono di furto con strappo avvenuti il 3 novembre e il primo dicembre scorsi, delle rapine verificatesi il 29 dicembre, il 3 e l'8 gennaio e di lesioni personali aggravate in riferimento alla rapina del 29 dicembre.

