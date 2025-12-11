Rapine furti e false generalità | arrestato 22enne dovrà scontare due anni

Un 22enne è stato arrestato e condannato a due anni e 13 giorni di reclusione per una serie di reati che includono furto aggravato, rapina, lesioni personali e false attestazioni. L’uomo dovrà scontare la pena in carcere, dopo essere stato coinvolto in diverse vicende delittuose che hanno suscitato attenzione nella comunità.

Furti e rapine seriali nel Veneziano: latitante rintracciato e trasferito in carcere

Ancora ricercato Taulant Toma, il detenuto evaso dal carcere milanese di Opera. Il 41enne albanese deve scontare una condanna fino al 2048 per rapine, furti e spaccio di stupefacenti. Qualcuno ha informazioni utili per rintracciarlo? #chilhavisto

Rapine, furti e scippi: in Italia sei reati su dieci sono ad opera di stranieri - Criminalità in aumento in Italia: 2,38 milioni di reati nel 2024, +80.

Furti e rapine a Lecce, arrestato un 41enne - , originario di Lecce ma residente a Trepuzzi: sarebbe l'autore di numerosi furti e rapine proprio nel capoluogo di provincia.