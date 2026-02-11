Bologna | Arrestato piromane evaso e recidivo tra furti e rapine nel quartiere Nuovi reati dopo il rogo in chiesa

La polizia di Bologna ha arrestato un uomo di 55 anni, già condannato per aver dato fuoco a una chiesa nella Bolognina nel 2024. L'uomo, che era evaso e recidivo, era tornato a compiere altri reati, tra furti e rapine nel quartiere. Gli agenti lo hanno catturato dopo aver scoperto nuovi episodi criminali, tra cui l’incendio in chiesa. Ora si trova in carcere, in attesa di ulteriori accertamenti.

Un uomo di 55 anni, già condannato per aver appiccato un incendio doloso in una chiesa della Bolognina nel 2024, è stato nuovamente arrestato dalle forze dell'ordine a Bologna. L'arresto è avvenuto in seguito a una lunga ricerca che ha coinvolto diverse zone della città, ospedali e mense, dove l'uomo si rifugiava senza fissa dimora. Il provvedimento scaturisce dal cumulo di reati a suo carico, tra cui furti e rapine nel quartiere. La vicenda, che riporta al centro del dibattito la sicurezza e la gestione dei casi di marginalità, si è conclusa nelle prime ore di oggi, 11 febbraio 2026. L'uomo, noto per i suoi comportamenti antisociali in Bolognina, Corticella e Casaralta, era evaso dopo una recente condanna a quasi sei anni di reclusione per il rogo che aveva interessato la chiesa dei Santi Angeli Custodi nel novembre del 2024.

