Furti alla Coin di Termini 21 tra poliziotti e carabinieri prendevano vestiti e profumi senza pagare

Durante un raid alla Coin di Termini, 21 agenti tra poliziotti e carabinieri sono stati sorpresi a rubare vestiti e profumi senza passare dalla cassa. Le uniformi si servivano di borse e sacchetti per nascondere gli acquisti e portare via merce di diverso valore. I dipendenti del negozio hanno chiamato le forze dell’ordine, che hanno fermato gli uomini mentre tentavano di uscire con la merce rubata. La scena si è conclusa con l’intervento delle autorità.

Sono 44 in tutto le persone coinvolte. L'inchiesta nasce da un ammanco di 184mila euro e da riprese che hanno svelato il meccanismo Giacche, piumini, felpe, camicie, cinture, cappelli, borse, intimo, cosmetici e profumi. Tutti presi senza pagare. Furti che sarebbero stati commessi anche da 21 rappresentanti delle forze dell'ordine a Roma, nello specifico nella Coin della stazione Termini. A ricostruirlo è una indagine coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo e dal pm Stefano Opilio. Sono 44, in tutto, le persone indagate. A portare avanti l'inchiesta che ha scovato le (presunte) mele marce sono stati i carabinieri del nucleo operativo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

