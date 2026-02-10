Controlli anti-maranza nel weekend | furti al Tiger e alla Coin e ubriachi della domenica

La polizia Locale di Como ha intensificato i controlli nel weekend, concentrandosi sulle zone più a rischio. Durante i servizi, sono stati registrati furti al Tiger e alla Coin, e diversi ubriachi sono stati segnalati domenica. La presenza delle forze dell’ordine ha aumentato la sorveglianza, cercando di prevenire ulteriori episodi di criminalità.

Polizia locale in azione tra centro ed Esselunga: segnalazioni per droga, furti nei negozi e sanzioni per ubriachezza molesta Prosegue l’attività della polizia Locale di Como nei servizi di sicurezza urbana, con controlli mirati nel fine settimana nelle aree più sensibili della città. Sabato 7 febbraio gli agenti sono intervenuti nella zona dell’Esselunga di via Carloni, dove una persona è stata trovata in possesso di sostanza stupefacente e segnalata alla prefettura. Sempre nella stessa giornata, durante i controlli straordinari “anti maranza” in piazza Gobetti, alle spalle del McDonald’s, altre due persone sono state fermate e trovate con droga per uso personale.🔗 Leggi su Quicomo.it

La polizia locale di Fara Gera d'Adda ha intensificato i controlli sui monopattini elettrici.

