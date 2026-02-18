Troupe televisiva aggredita nel piazzale della stazione | fermato il responsabile

Un giovane italiano di origini sudamericane ha aggredito un cameraman di una troupe Mediaset nel piazzale della stazione, causando l’intervento della polizia. L’episodio si è verificato poco prima delle 20, quando il responsabile ha colpito ripetutamente il professionista, disturbando le riprese. Gli agenti della Polfer sono intervenuti prontamente e hanno fermato il sospetto, che ora si trova sotto accusa per aggressione. La troupe televisiva non ha riportato ferite gravi, ma l’accaduto preoccupa chi lavora nel settore dell’informazione.

E' successo stasera 18 febbraio alle 20 a Padova. Nei guai è finito un italiano di origine sudamericane che ha colpito con calci e pugni un cameraman. L'evento nella giornata in cui il prefetto ha prorogato la "zona rossa" Ancora addetti all'informazione nel mirino della delinquenza. Poco prima delle ore 20, nel piazzale della Stazione, i poliziotti della Polfer hanno bloccato un giovane italiano di origini sudamericane che, poco prima, aveva aggredito il cameraman di una troupe televisiva Mediaset che stava effettuando un servizio sulle associazioni di volontariato in strada per la trasmissione "E' sempre Cartabianca".