A Orio il primo edificio aeroportuale realizzato con la stampa architettonica in 3D

All’Aeroporto di Orio al Serio nasce “Ol Casél”, il primo edificio in Italia realizzato con stampa 3D architettonica. Un innovativo esempio di tecnologia e sostenibilità che segna un nuovo capitolo nell’edilizia aeroportuale, combinando funzionalità e design avanzato.

Orio al Serio. All’Aeroporto di Orio al Serio ha preso forma “Ol Casél”, il primo manufatto edilizio in Italia dedicato ai servizi aeroportuali realizzato con tecnologia di stampa 3D architettonica. L’opera nasce come modulo di servizio al nuovo parcheggio per i mezzi pesanti nel Logistic Park dello scalo. “Un’opera pionieristica – sostiene la direzione di Sacbo – che coniuga efficienza, comfort e riduzione dell’impatto ambientale, incarnando il concetto di edilizia responsabile”. Il nome, ‘Ol Casél’, richiama la memoria rurale bergamasca, reinterpretando in chiave contemporanea il tradizionale casello di campagna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Cogit AI lancia il primo podcast realizzato con l'intelligenza artificiale Leggi anche: Come la stampa 3D online accelera l’innovazione nelle startup Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. A Orio il primo edificio aeroportuale realizzato con la stampa architettonica in 3D - Sarà un modulo di servizio al nuovo parcheggio per i mezzi pesanti nel Logistic Park dello scalo ... bergamonews.it

Orio al Serio tra i primi cinque aeroporti italiani: verso i 17,4 milioni di passeggeri nel 2026 - Orio al Serio, con 16,8 milioni di passeggeri e investimenti per 300 milioni di euro. italiaatavola.net

Orio, passeggeri in calo ma ritoccato il record giornaliero: nel 2026 nuovo accesso da Est e un multipiano - Per l'aeroporto si chiude un anno importante, che ha visto il completamento della nuova area partenze: nei piani di Sacbo per i prossimi 12 mesi il termine dei lavori sul centro servizi con hotel e la ... bergamonews.it

Seconda B. Orio Pegu, tris al Villa d'Ogna Partita dai due volti: il primo tempo scivola via senza emozioni, con poche occasioni e gioco confuso. Nella ripresa il Villa d’Ogna passa in vantaggio con Trentin, ma l’Orio Pegu reagisce subito trovando il pareggio co - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.