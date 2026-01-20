L’opera musical La Divina Commedia al Lyrick Un kolossal tra effetti speciali e visioni in 3D

Al Lyrick, “La Divina Commedia” prende vita in una grande produzione teatrale. Uno spettacolo che combina effetti speciali, proiezioni in 3D e un cast di artisti, ballerini e costumi ricchi di dettagli. Un’occasione per immergersi nelle suggestioni dell’opera di Dante, attraverso una rappresentazione curata e coinvolgente, pensata per offrire un’esperienza visiva e artistica di qualità.

Un kolossal teatrale con otto cantanti-attori in scena, 14 ballerini acrobati, 50 componimenti della troupe, 70 scenari con proiezioni immersive in 3D e 200 costumi. Promette meraviglie il nuovo spettacolo in arrivo al Lyrick nell’ambito della stagione “Non c’è 2 senza. 5”: è l’opera musical “La Divina Commedia” (nella foto) che dopo aver incantato i teatri italiani con ripetuti sold out e conquistato l’estero, sarà in scena ad Assisi sabato alle 21.15 e domenica alle 17. Prodotto da Mic International Company, lo spettacolo è diretto da Andrea Ortis, che con Gianmario Pagano ha curato anche i testi, con musiche composte da Marco Frisina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Divina Commedia diventa kolossal teatrale: tecnologia 3D e acrobazie per DanteDal 24 gennaio 2026, La Divina Commedia Opera Musical torna sui palcoscenici italiani, unendo tecnologia 3D e acrobazie per rivisitare il capolavoro di Dante.

