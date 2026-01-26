Oggi, 26 gennaio 2026, si è verificata una fuga di gas in via Masaccio a Firenze. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di sicurezza e intervento delle squadre specializzate. La situazione è sotto controllo e non si registrano altre criticità. Restano in vigore le indicazioni delle autorità e si consiglia di seguire eventuali aggiornamenti.

Firenze, 26 gennaio 2026 – Una fuga di gas si è verificata nel pomeriggio di oggi, 26 gennaio, in via Masaccio a Firenze. Intorno alle 16:55 una squadra dei vigili del fuoco del comando di Firenze è intervenuta dalla sede centrale in via Masaccio, nel tratto compreso tra via Botticelli e via Fra Bartolomeo, a seguito della segnalazione di una fuga di gas sulla sede stradale. I vigili del fuoco si sono attivati per mettere in sicurezza l’area e verificare l’origine della perdita, adottando tutte le misure necessarie a tutela dei residenti e dei passanti. Sul posto è stato richiesto l’intervento della polizia locale, che ha provveduto alla chiusura della circolazione nella zona interessata per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza e limitare i disagi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fuga di gas in via Masaccio, strada chiusa

