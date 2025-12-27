Una fuga di gas è stata registrata a Verona, in lungadige Rubele. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 14.15 nella zona, insieme alla polizia locale e ai tecnici di V-Reti. La strada è stata chiusa al traffico e un escavatore è al lavoro per individuare l'origine del problema. L'area. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Fuga di gas in lungadige Rubele: strada chiusa per i lavori

Leggi anche: Si rompe un tubo durante i lavori e c’è una fuga di gas a Roma: cittadini evacuati e strada chiusa

Leggi anche: Fuga di gas a Bonacina: strada chiusa, si lavora

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sospetta fuga di gas in lungadige Rubele, vigili del fuoco e polizia sul posto.

Incidente sul Lungadige Porta Vittoria: auto fuori strada in zona di cantiere Paura nella notte lungo il Lungadige Porta Vittoria, dove un’auto è rimasta coinvolta in un incidente stradale con feriti in prossimità del civico 30, in un tratto interessato da lavori strad - facebook.com facebook