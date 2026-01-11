L' allarme | Ospedali al collasso non è più emergenza | manca la programmazione

L’attuale situazione negli ospedali italiani evidenzia una gravissima carenza di personale e una mancanza di pianificazione che ha portato a reparti sovraccarichi e tempi di attesa sempre più lunghi. La scarsità di infermieri e il ritardo nelle assunzioni di operatori sociosanitari aggravano la situazione, mettendo in discussione la capacità del sistema sanitario di garantire servizi adeguati e tempestivi.

Emergenza influenza K e ospedali al collasso, Bassetti: “Tutto previsto, raccomandazioni rimaste inascoltate” - Influenza K in forte aumento, pronto soccorso sotto pressione e casi di polmonite in crescita: intervista all'infettivologo Matteo Bassetti sulla situazione in Italia. tag24.it

Allarme estate della Fsi-Usae: “Attesi 2 milioni di turisti e gli ospedali rischiano il collasso” - La Federazione Sindacati Indipendenti ha inviato una nota ai nove Prefetti della Regione per denunciare i problemi derivanti dalla carenza di personale negli ospedali. quotidianosanita.it

OSPEDALE SAN GIOVANNI IN FIORE: ANESTESISTI CON CONTRATTI SCADUTI, L'ALLARME DEL COMITATO 18 GENNAIO Metà degli anestesisti senza rinnovo: cresce la preoccupazione per il futuro del presidio ospedaliero e per il diritto alla salute nella - facebook.com facebook

Sanità, allarme Cisl Fp: «Gravi criticità organizzative negli ospedali di Ascoli e San Benedetto» x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.