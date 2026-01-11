L' allarme | Ospedali al collasso non è più emergenza | manca la programmazione
L’attuale situazione negli ospedali italiani evidenzia una gravissima carenza di personale e una mancanza di pianificazione che ha portato a reparti sovraccarichi e tempi di attesa sempre più lunghi. La scarsità di infermieri e il ritardo nelle assunzioni di operatori sociosanitari aggravano la situazione, mettendo in discussione la capacità del sistema sanitario di garantire servizi adeguati e tempestivi.
Reparti saturi, pronto soccorso sotto pressione, carenza cronica di infermieri e ritardi nelle assunzioni di oss. La Cisl Fp lancia l’allarme: «Il sistema regge solo sui sacrifici dei lavoratori, ma siamo arrivati al limite». La situazione negli ospedali del territorio ha ormai superato ogni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
