Fringe Italia Off International Festival in scadenza il 2 marzo i termini per presentare la domanda

Il Fringe Italia Off International Festival ha aperto le iscrizioni perché il termine per presentare le domande scade il 2 marzo. La manifestazione si distingue per un’identità chiara e una forte presenza internazionale, offrendo un palcoscenico a compagnie indipendenti provenienti da diverse parti del mondo. La rassegna mette in mostra spettacoli multidisciplinari che coinvolgono teatro, danza e performance. Gli artisti interessati possono ancora inviare le proposte fino alla scadenza stabilita.

Le due "capitali" italiane del Fringe, si preparano alla nuova edizione, #8 Milano Fringe Off, dall'1 all'11 ottobre, #5 Catania Fringe Off, dal 15 al 25 ottobre Un segmento temporale che ha già una storia, un tempo sufficiente a delineare una fisionomia precisa nel panorama delle arti performative, in continuità e in collaborazione con gli omologhi del World Fringe Association - di cui fa parte - che raccoglie oltre 250 festival di tutto il mondo. Da Avignone, dove il Fringe è partito, la contagiosa rete del teatro indipendente si è estesa nel mondo portando qualità e opportunità. Questa in particolare la cifra della kermesse che non si esaurisce in se stessa ma proietta i partecipanti verso nuove vetrine grazie anche al sistema di selezione e premi, all'attenzione di una giuria internazionale, all'interno di un contenitore che prevede diversi momenti, dedicati anche a workshop e incontri formativi con gli studenti.