Tessera famiglia aperti i termini per presentare la domanda

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino a venerdì 9 gennaio sono aperti i termini per presentare la domanda di rilascio della tessera famiglia. Questa tessera permette di esercitare il diritto di pesca in laguna o di acquistare pesce a prezzi agevolati, in conformità con il regolamento sugli Usi civici. Un’opportunità per usufruire di servizi e benefici dedicati alle famiglie interessate.

tessera famiglia aperti i termini per presentare la domanda

© Lanazione.it - Tessera famiglia, aperti i termini per presentare la domanda

Fino a venerdì 9 gennaio sarà possibile presentare la domanda di rilascio della tessera famiglia che consente l’esercizio del diritto di pesca in laguna o l’acquisto di pesce a prezzi agevolati, secondo quanto previsto dal regolamento sugli Usi civici. La tessera può essere richiesta da un solo componente per ciascuna famiglia. Per presentare l’istanza è necessario utilizzare il modulo disponibile all’Urp, in piazza Plebiscito, oppure scaricabile dal sito istituzionale del Comune. Le richieste dovranno pervenire esclusivamente attraverso consegna a mano allo sportello del Protocollo in piazza del Plebiscito o con invio tramite Pec all’indirizzo: protocollo@pec. Lanazione.it

Mamma prepara la marmellata ma Giulia non ci crede! #shorts

Video Mamma prepara la marmellata ma Giulia non ci crede! #shorts

tessera famiglia aperti terminiTessera famiglia, aperti i termini per presentare la domanda - Fino a venerdì 9 gennaio sarà possibile presentare la domanda di rilascio della tessera famiglia che consente l’esercizio ... msn.com