Tessera famiglia aperti i termini per presentare la domanda
Fino a venerdì 9 gennaio sono aperti i termini per presentare la domanda di rilascio della tessera famiglia. Questa tessera permette di esercitare il diritto di pesca in laguna o di acquistare pesce a prezzi agevolati, in conformità con il regolamento sugli Usi civici. Un’opportunità per usufruire di servizi e benefici dedicati alle famiglie interessate.
Fino a venerdì 9 gennaio sarà possibile presentare la domanda di rilascio della tessera famiglia che consente l’esercizio del diritto di pesca in laguna o l’acquisto di pesce a prezzi agevolati, secondo quanto previsto dal regolamento sugli Usi civici. La tessera può essere richiesta da un solo componente per ciascuna famiglia. Per presentare l’istanza è necessario utilizzare il modulo disponibile all’Urp, in piazza Plebiscito, oppure scaricabile dal sito istituzionale del Comune. Le richieste dovranno pervenire esclusivamente attraverso consegna a mano allo sportello del Protocollo in piazza del Plebiscito o con invio tramite Pec all’indirizzo: protocollo@pec. Lanazione.it
Mamma prepara la marmellata ma Giulia non ci crede! #shorts
Tessera famiglia, aperti i termini per presentare la domanda - Fino a venerdì 9 gennaio sarà possibile presentare la domanda di rilascio della tessera famiglia che consente l’esercizio ... msn.com
Acqua gratis per tutta la famiglia! Con la Tessera AcquadItalia bevi acqua GRATIS a vita!Non l’hai ancora Attivala subito e unisciti al circuito più innovativo d’Italia. Trova tutti i distributori e le attività convenzionate: https://bit.ly/3g2GRJY Info e assi - facebook.com facebook