Fratelli d’Italia adesso ha quattro candidati

Il partito Fratelli d’Italia presenta ora quattro candidati in corsa, un risultato che nasce dalla difficoltà dei principali schieramenti di individuare una candidatura unitaria. Con circa tre mesi alla consultazione elettorale, le trattative tra i due poli principali sono ferme e poco chiare. La mancanza di una decisione condivisa complica la strategia di tutti gli attori coinvolti. La situazione resta in continua evoluzione e le prossime settimane potrebbero portare sviluppi significativi.

Brancolano ancora nel buio i due poli principali e tre mesi più o meno esatti dal voto. Da una parte, un centrodestra che conta i pretendenti sulle dita di due mani e fatica a scegliere. Dall’altra, un centrosinistra che si accapiglia sulle regole del gioco prima ancora di trovare qualcuno da mandare in campo. Lo scenario è quello che i latini avrebbero sintetizzato con una formula diventata proverbio grazie a Tito Livio: "Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur" — mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata. In Fratelli d’Italia la rosa dei candidati potenziali ha raggiunto quota quattro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Programmi e candidati in alto mare, strappo in Fratelli d’Italia: si dimette il direttivoIl direttivo di Fratelli d’Italia si dimette in piena crisi politica a Gallipoli.

Elezioni provinciali, Fratelli d'Italia è il primo partito a presentate la lista: ecco i candidatiAlle prime ore del mattino, Fratelli d'Italia ha depositato ufficialmente la propria lista per le elezioni provinciali di Salerno, diventando il primo partito a farlo.

ELEZIONI REGIONALI, IL CENTRODESTRA STRINGE SUL CANDIDATO

Fratelli d’Italia dice sì alle quote rosa nelle giunte comunali, anche gli studenti in piazza domani per la riformaCrescono le adesioni al presidio che domani pomeriggio accompagnerà la seduta dell'ars nella quale si torna a parlare di riforma degli Enti Locali. blogsicilia.it

Cinghiali in via Parini, Fratelli d’Italia sollecita la giunta: Segnalati già un anno fa. Ora risposte e attiALESSANDRIA - Pretendiamo risposte puntuali e atti conseguenti: la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto. Il gruppo consiliare Fratelli d'Italia ... radiogold.it

Bus rapidi al porto, Fratelli d’Italia: “Cantiere insicuro e senza visione” #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

