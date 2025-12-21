Elezioni provinciali Fratelli d' Italia è il primo partito a presentate la lista | ecco i candidati

Alle prime ore del mattino, Fratelli d'Italia ha depositato ufficialmente la propria lista per le elezioni provinciali di Salerno, diventando il primo partito a farlo. La presentazione anticipata sottolinea l'impegno e l'organizzazione del partito in vista delle consultazioni. Di seguito vengono illustrati i candidati che compongono la lista. Elezioni provinciali, Fratelli d'Italia è il primo partito a presentare la lista: ecco i candidati.

E' Fratelli d'Italia il primo ad aver presentato, già alle ore 8 di questa mattina, la lista per il rinnovo del consiglio provinciale di Salerno. A depositare tutta la documentazione il commissario provinciale e deputato Imma Vietri, il commissario regionale Antonio Iannone e i presentatori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Elezioni provinciali, Fratelli d'Italia è il primo partito a presentate la lista: ecco i candidati Leggi anche: Elezioni regionali 2025. Fratelli d'Italia presenta la lista ufficiale: ecco gli 8 candidati Leggi anche: Verso le elezioni provinciali, Fratelli d'Italia con propria lista e simbolo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Provincia, il Pd blinda Romoli e avverte: L'apertura di FdI come la mela avvelenata di Biancaneve; FdI, pace sulle Provinciali: Ruspandini spegne lo scontro con Cassino; Bond e Calligaro, Fratelli d’Italia porta due bellunesi in Regione: “Montagna al centro: servono risorse e un approccio diverso ai problemi del territorio; Vicepresidente a FdI e Lega a bocca asciutta: poca Venezia nella giunta Stefani. Elezioni Arzignano: Fratelli d’Italia lancia la sfida programmatica - Elezioni ad Arzignano che vedranno i cittadini chiamati alle urne tra pochi mesi, Fratelli d’Italia interviene con una proposta chiara e strutturata. vicenzareport.it

Elezioni provinciali, dibattito acceso tra i partiti per il candidato. Intanto si preannuncia il ricorso al Tar - Un candidato condiviso capace di garantire continuità alla compattezza vincente del centrodestra continua a rapprese ... trnews.it

Elezioni provinciali, è bagarre sulle liste in vista dell’11 gennaio: Guadagno e Gentile le possibili novità - A sud avanzano i sindaci di Sapri e Ottati per il centro- infocilento.it

L'AQUILA, TUTTO PRONTO PER LE ELEZIONI PROVINCIALI: CARUSO SI PREPARA AL TERZO MANDATO DA PRESIDENTE Al via domani, domenica 21 dicembre, la tornata elettorale di secondo livello per il rinnovo del Consiglio provinciale e del preside - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.