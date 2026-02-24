Frasso Telesino l’intervento del Pd sull’amministrazione comunale

Il Partito Democratico di Frasso Telesino critica l’attuale amministrazione comunale, accusando un aumento delle tensioni interne che potrebbe indebolire la stabilità del Comune. La discussione si concentra sulle recenti decisioni prese senza un adeguato confronto pubblico, creando malumori tra i cittadini e i consiglieri. La richiesta di maggiore trasparenza e dialogo si fa sempre più forte, mentre si avvicinano le prossime elezioni provinciali. La situazione rimane sotto osservazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto In vista delle prossime elezioni provinciali, il Partito Democratico di Frasso Telesino interviene pubblicamente sulla situazione politica locale, sollevando interrogativi sulla tenuta dell’attuale amministrazione comunale. Al centro della riflessione vi è la scelta del Sindaco e del Vicesindaco di candidarsi in schieramenti contrapposti. Una decisione che, secondo il circolo dem, non può essere considerata una semplice dinamica elettorale di livello sovracomunale, ma che inevitabilmente produce effetti anche sugli equilibri politici e amministrativi del Comune. “ Quando le figure apicali dell’Ente scelgono fronti opposti – sottolinea il Partito Democratico – è legittimo chiedersi se l’azione amministrativa sia ancora sorretta da una visione condivisa o se stia risentendo di divisioni interne”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Frasso Telesino, Raffaele Di Cerbo nuovo segretario del Partito DemocraticoA Frasso Telesino Raffaele Di Cerbo è stato nominato nuovo segretario del Partito Democratico.

Provincia, stanziati fondi per la Provinciale Frasso Telesino-DugentaLa Provincia di Benevento ha approvato il progetto esecutivo per interventi di ripristino e messa in sicurezza della Strada provinciale Frasso Telesino-Dugenta.

