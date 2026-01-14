Provincia stanziati fondi per la Provinciale Frasso Telesino-Dugenta

La Provincia di Benevento ha approvato il progetto esecutivo per interventi di ripristino e messa in sicurezza della Strada provinciale Frasso Telesino-Dugenta. L'iniziativa, finanziata con fondi dedicati dal Settore Infrastrutture, mira a migliorare le condizioni della viabilità locale. Questa operazione si inserisce in un più ampio piano di interventi volto a garantire sicurezza e funzionalità alle infrastrutture provinciali, con attenzione alla qualità e alla sostenibilità degli interventi.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, comunica che è stato approvato dal Settore Infrastrutture il progetto esecutivo per gli interventi di ripristino e di messa in sicurezza del piano viabile della Strada provinciale n. 114 Frasso Telesino – Dugenta. L’opera di ripristino comporterà una spesa di circa 150mila Euro ed il provvedimento autorizza la struttura ad individuare la Ditta esecutrice dei lavori. La Sp n. 114, ha affermato il Presidente Lombardi, presenta gravi criticità per la instabilità dei versanti: più volte, ha aggiunto Lombardi, ho effettuato sopralluoghi ed ho avuto incontri sia con il Sindaco di Dugenta, Clemente Di Cerbo, che con il Vice Sindaco di Frasso Telesino, Clemente Massaro, con i quali ho discusso sulle iniziative più opportune per risolvere le situazioni più gravi nei limiti delle disponibilità finanziarie della Provincia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

