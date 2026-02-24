Franciscus Il folle che parlava agli uccelli Simone Cristicchi al Morlacchi con il ’Santo di tutti’

Da lanazione.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Simone Cristicchi ha portato in scena “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli” dopo aver scoperto che il protagonista si ispirava a un santo popolare. Lo spettacolo, interpretato al teatro Morlacchi, combina momenti di narrazione e canzoni originali per approfondire la vita di questa figura. Durante la rappresentazione, l’artista ha coinvolto il pubblico con storie e musica, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente. La serata ha mostrato il forte legame tra arte e spiritualità.

franciscus il folle che parlava agli uccelli simone cristicchi al morlacchi con il 8217santo di tutti8217
© Lanazione.it - “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli“. Simone Cristicchi al Morlacchi con il ’Santo di tutti’

Uno spettacolo ad alta intensità emotiva che, tra riflessioni e canzoni inedite, indaga e racconta il “Santo di tutti”. Simone Cristicchi (nella foto) arriva al Morlacchi con “ Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli “, spettacolo in scena per la stagione 2526 domani alle 20.45 e giovedì alle 19.30. L’opera è scritta dallo stesso Cristicchi con Simona Orlando, le canzoni inedite sono di Cristicchi e Amara, musiche e sonorizzazioni di Tony Canto. Dopo il grande successo di Happy Next, Simone Cristicchi continua a stupire il pubblico teatrale con un nuovo progetto in solo che realizza con il Centro Teatrale Bresciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Simone Cristicchi porta al Teatro Nuovo "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli"Al Teatro Nuovo di Verona, Simone Cristicchi porta in scena “Franciscus.

Leggi anche: “ Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli", Simone Cristicchi in concerto tra Sassuolo e Carpi

Simone Cristicchi Ballata di Cencio #simonecristicchi

Video Simone Cristicchi Ballata di Cencio #simonecristicchi

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Simone Cristicchi al Morlacchi con Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli; Simone Cristicchi a Perugia con Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli; Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli. Simone Cristicchi al Morlacchi con il ’Santo di tutti’; Teatro Comunale di Carpi, Simone Cristicchi è Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli.

Simone Cristicchi porta al Teatro Nuovo Franciscus. Il folle che parlava agli uccelliAl Teatro Nuovo arriva lo spettacolo di e con Simone Cristicchi Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli, in programma dal 10 al 15 febbraio nell’ambito della rassegna Il Grande Teatro, realizz ... veronasera.it

Simone Cristicchi è Franciscus. Il folle che parlava agli uccelliSan Francesco d’Assisi, il santo di tutti, quello più amato. A lui è dedicato Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli, il nuovo spettacolo di Simone Cristicchi in scena al Teatro Comunale di C ... temponews.it