Franciscus Il folle che parlava agli uccelli Simone Cristicchi al Morlacchi con il ’Santo di tutti’

Simone Cristicchi ha portato in scena “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli” dopo aver scoperto che il protagonista si ispirava a un santo popolare. Lo spettacolo, interpretato al teatro Morlacchi, combina momenti di narrazione e canzoni originali per approfondire la vita di questa figura. Durante la rappresentazione, l’artista ha coinvolto il pubblico con storie e musica, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente. La serata ha mostrato il forte legame tra arte e spiritualità.

© Lanazione.it - “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli“. Simone Cristicchi al Morlacchi con il ’Santo di tutti’

Uno spettacolo ad alta intensità emotiva che, tra riflessioni e canzoni inedite, indaga e racconta il “Santo di tutti”. Simone Cristicchi (nella foto) arriva al Morlacchi con “ Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli “, spettacolo in scena per la stagione 2526 domani alle 20.45 e giovedì alle 19.30. L’opera è scritta dallo stesso Cristicchi con Simona Orlando, le canzoni inedite sono di Cristicchi e Amara, musiche e sonorizzazioni di Tony Canto. Dopo il grande successo di Happy Next, Simone Cristicchi continua a stupire il pubblico teatrale con un nuovo progetto in solo che realizza con il Centro Teatrale Bresciano. 🔗 Leggi su Lanazione.it Simone Cristicchi porta al Teatro Nuovo "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli"Al Teatro Nuovo di Verona, Simone Cristicchi porta in scena “Franciscus. Leggi anche: “ Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli", Simone Cristicchi in concerto tra Sassuolo e Carpi Simone Cristicchi Ballata di Cencio #simonecristicchi Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Simone Cristicchi al Morlacchi con Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli; Simone Cristicchi a Perugia con Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli; Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli. Simone Cristicchi al Morlacchi con il ’Santo di tutti’; Teatro Comunale di Carpi, Simone Cristicchi è Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli. Simone Cristicchi porta al Teatro Nuovo Franciscus. Il folle che parlava agli uccelliAl Teatro Nuovo arriva lo spettacolo di e con Simone Cristicchi Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli, in programma dal 10 al 15 febbraio nell’ambito della rassegna Il Grande Teatro, realizz ... veronasera.it Simone Cristicchi è Franciscus. Il folle che parlava agli uccelliSan Francesco d’Assisi, il santo di tutti, quello più amato. A lui è dedicato Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli, il nuovo spettacolo di Simone Cristicchi in scena al Teatro Comunale di C ... temponews.it Siete pronti ad immergervi nella straordinaria storia di un talento eclettico e poliedrico della musica italiana Bene, perché oggi vi parleremo di Simone Cristicchi, nato a Roma il 5 febbraio 1977. Fin da giovane, Cristicchi ha dimostrato una passione innata per x.com Grazie! @teatrocomunalecarpi Oggi 22 febbraio, seconda (e ultima) replica a Carpi, nel bellissimo teatro all’italiana della città. #simonecristicchifranciscus Link In Bio -> ultimi biglietti https://www.vivaticket.com/it/ticket/franciscus-il-folle-che-parlava-agli-uccelli/ - facebook.com facebook