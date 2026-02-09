Simone Cristicchi porta al Teatro Nuovo Franciscus Il folle che parlava agli uccelli

Al Teatro Nuovo di Verona, Simone Cristicchi porta in scena “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”. Lo spettacolo sarà in programma dal 10 al 15 febbraio, inserito nella rassegna Il Grande Teatro, organizzata dalla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona in collaborazione con il Comune. Cristicchi interpreta un personaggio storico e spirituale, attirando il pubblico con una rappresentazione che unisce musica e narrazione.

Al Teatro Nuovo arriva lo spettacolo di e con Simone Cristicchi "Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli", in programma dal 10 al 15 febbraio nell'ambito della rassegna Il Grande Teatro, realizzata dalla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona in collaborazione con il Comune di Verona.

