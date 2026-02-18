Franciscus Il folle che parlava agli uccelli Simone Cristicchi in concerto tra Sassuolo e Carpi

San Francesco d’Assisi, il “santo di tutti”, quello più amato. A lui è dedicato “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”, il nuovo spettacolo di Simone Cristicchi in scena al Teatro Comunale di Carpi sabato 21 febbraio, alle 21, e domenica 22 alle 16 e a Sassuolo al Teatro Carani il 19 ed il 20 febbraio alle ore 21 Tra riflessioni, domande e canzoni inedite, che portano la firma dello stesso Cristicchi e della cantautrice Amara, l’artista romano indaga e racconta San Francesco e l’attualità del suo messaggio a ottocento anni dalla morte: Francesco, il rivoluzionario, è stato innanzitutto un uomo in crisi, consumato dai dubbi, un laico che imparava facendo, si perfezionava incontrando, e il cui esempio riuscì ad attrarre una comunità, ma non senza destare sospetti di alcuni del popolo.🔗 Leggi su Modenatoday.it

