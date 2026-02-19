Frah Quintale al San Valentino si allunga il calendario musicale targato Verso Pordenone 2027

Frah Quintale si esibirà a San Valentino, portando musica dal vivo nella città. La sua presenza è stata annunciata come uno degli eventi principali del calendario di Verso Pordenone 2027. L'artista, noto per i suoi testi diretti e le melodie coinvolgenti, porterà sul palco il suo ultimo album. L'evento si terrà in una location storica nel centro di Pordenone, attirando appassionati da tutta la regione. La data scelta permette ai fan di festeggiare l’amore con musica e emozioni dal vivo.

Il calendario musicale targato Verso Pordenone 2027 si arricchisce di un nuovo grande nome: Frah Quintale. Dopo gli annunci dei concerti accolti con grande entusiasmo di Riccardo Cocciante, dei Dogstar — la band dell'icona mondiale del cinema Keanu Reeves —, degli Skunk Anansie e di Goran Bregovic, il programma continua a prendere forma e a delinearsi come qualcosa di più di un semplice contenitore di eventi con l'obiettivo di affermare Pordenone come un punto di riferimento stabile per la grande musica, nazionale e internazionale. Frah Quintale porterà venerdì 3 luglio alle 21 al Parco San Valentino di Pordenone il suo Summer Tour '26, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di pop alternativo e urban.