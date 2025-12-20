Il consiglio comunale di Medicina ha aderito all’iniziativa solidale ’Un Sorriso Sospeso’ promossa dall’associazione Bimbo Tu, con l’obiettivo di raccogliere doni destinati alle bambine e ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali bolognesi. La risposta della comunità medicinese è stata straordinaria: piccoli e grandi hanno partecipato con generosità consegnando i regali al banchetto dedicato alla raccolta. Inoltre, anche numerose associazioni e realtà del territorio hanno aderito attivamente, contribuendo così al successo dell’iniziativa: sono stati raccolti otto scatoloni contenenti centinaia di regali nuovi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Centinaia di doni dai cittadini ai bimbi ricoverati

Leggi anche: Acireale, doni della polizia ai bimbi ricoverati in ospedale

Leggi anche: Jacobs in versione Babbo Natale, doni ai bimbi ricoverati all’ospedale di Bergamo

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Centinaia di doni dai cittadini ai bimbi ricoverati; In corso l'iniziativa “Un Sacco di Doni” dell'associazione ABC Bambini Chirurgici per regalare un Natale speciale alle bambine e ai bambini ricoverati nel reparto di Chirurgia dell’Ospedale Burlo di Trieste.

Trieste abbraccia i bambini del Burlo: boom di donazioni per “Un Sacco di Doni” - Trieste sostiene i bambini del Burlo con l’iniziativa “Un Sacco di Doni”: giochi, messaggi e solidarietà fino al 6 gennaio. nordest24.it