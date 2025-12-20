Centinaia di doni dai cittadini ai bimbi ricoverati
Il consiglio comunale di Medicina ha aderito all’iniziativa solidale ’Un Sorriso Sospeso’ promossa dall’associazione Bimbo Tu, con l’obiettivo di raccogliere doni destinati alle bambine e ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali bolognesi. La risposta della comunità medicinese è stata straordinaria: piccoli e grandi hanno partecipato con generosità consegnando i regali al banchetto dedicato alla raccolta. Inoltre, anche numerose associazioni e realtà del territorio hanno aderito attivamente, contribuendo così al successo dell’iniziativa: sono stati raccolti otto scatoloni contenenti centinaia di regali nuovi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
